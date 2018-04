São Paulo comemora semana livre de jogos antes do clássico

A semana livre de partidas nos dias que antecedem o clássico contra o Palmeiras animou os jogadores do São Paulo. Sem concentração e com mais tempo para treinar, o elenco pôde se aproximar de Ricardo Gomes e, principalmente, aproveitar para descansar.

Para o atacante Washington, uma semana como essa possibilita melhor preparação mental para o clássico. "É muito bom ter a oportunidade de descansar um pouco, não só no sentido físico, mas no mental. Temos tempo para ouvir as instruções do treinador e assimilar tudo", explicou o atacante.

O meia Jorge Wagner concordou com Washington e afirmou que preparar o lado mental é tão importante quanto o físico ou o técnico. "Nós todos temos um bom nível físico e técnico, então temos que fortalecer o aspecto mental e de concentração", salientou.

Quem também comemorou a semana mais leve foi o lateral Junior César, que está aproveitando parte do tempo para se distrair. "Essa semana é boa porque teremos tempo para trabalhar e também para nos distrair, o que vai gerar um saldo positivo no final", contou o jogador.