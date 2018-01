São Paulo comemora título mundial Ingresso comprado, bandeira na mão. Tudo preparado para uma grande festa no domingo, no Morumbi. Mais um título para o vasto repertório do clube. Craques como Rogério Ceni, Kaká, Ricardinho, Luís Fabiano e Reinaldo em campo. O time, montado a um elevado custo para ser campeão brasileiro, pode se consagrar no fim de semana. Toca o despertador e o torcedor são-paulino acorda. A bandeira está guardada. O ingresso não está na carteira. E, apesar do alto investimento da diretoria, a equipe está de férias há mais de duas semanas. Apesar do favoritismo e das estrelas, perdeu do Santos nas quartas-de-final. O mesmo Santos que pode ser campeão diante do Corinthians. Assim que se levanta da cama, o mesmo torcedor olha para o calendário. E observa: 13 de dezembro. "Essa data não me parece estranha", pensa. E lembra que, há exatamente 10 anos, não estava sonhando, como naquela madrugada, mas vibrando com a conquista mais importante da história do São Paulo. Em 13 de dezembro de 1992, a equipe sagrou-se campeã do mundo pela primeira vez na história ao bater o poderoso Barcelona por 2 a 1, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, com dois gols de Raí. Leia mais no Estadão