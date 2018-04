São Paulo comemora volta da força do seu jogo aéreo

O São Paulo comemorou nesta segunda-feira, a retomada da força de uma das principais armas da equipe nas últimas temporadas: a jogada aérea. Segundo o clube, o time igualou, no Campeonato Brasileiro, a mesma porcentagem de gols alcançada em 2008 com o mesmo tipo de expediente na competição nacional.

De acordo com estatísticas coletadas pelo São Paulo, a equipe marcou sete de seus 33 gols no Brasileirão em jogadas aéreas, o que representa 21% das bolas na rede. A mesma porcentagem foi obtida no torneio em 2008, com 14 gols oriundos de bolas pelo alto de um total de 66.

O meia Jorge Wagner, principal assistente do time nas últimas temporadas e grande arma em cobranças de falta, ressaltou a eficiência dos jogadores de frente da equipe nas jogadas aéreas. "Nosso time tem grandes jogadores com competência na jogada aérea, temos atacantes que se mexem bem e procuram ficar à disposição para finalizar. O Washington é uma referência. O Borges, apesar de não ter grande estatura, também faz muito bem esse perfil", analisou.

Já o zagueiro Miranda destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Ricardo Gomes para a retomada da força da equipe nas jogadas aéreas. "Muito mérito para o Ricardo, que exige e nos cobra muito nos treinamentos. Acho que é principalmente um resultado do trabalho que fazemos durante a semana e pela variação de jogadas que temos apresentado em campo, pois isso acaba surpreendendo o adversário", ressaltou o jogador.

O meia Hugo, por sua vez, marcou dois dos seus três gols no Brasileirão deste ano em cabeçadas e também destacou a insistência nos treinos como fator fundamental para o sucesso desse tipo de jogada. "Com certeza essa é uma das nossas maiores forças. Nosso time treina muito esse tipo de finalização e o resultado acaba aparecendo em campo", completou.