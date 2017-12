São Paulo concentra atenção no Mundial A ordem no São Paulo é uma só: derrotar o Juventude, neste sábado, no Morumbi, e esquecer de vez o Campeonato Brasileiro. Se conquistar os três pontos, o time chegará a 51, afastará qualquer mínimo risco de descenso, e passará a dedicar-se em tempo integral ao Mundial de Clubes da Fifa, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. ?Temos o planejamento pronto, pretendemos apresentá-lo e colocá-lo em prática na próxima semana?, explicou o técnico Paulo Autuori. ?Vamos voltar atenções para os jogos no Japão?. A idéia da comissão técnica é preservar ao máximo os titulares, que ganharão folga de quatro dias depois de enfrentar o Juventude e praticamente não jogarão mais no Brasileiro. ?Vamos concentrar os treinamentos na parte tática?, comentou Autuori, que passaria a utilizar apenas os reservas no torneio nacional. Dessa forma, é bem possível que o São Paulo enfrente o Palmeiras, no dia 12, com um time misto. É fácil entender a lógica do treinador. ?Quando o time teve tempo de descansar e treinar adequadamente, atingiu seus objetivos?, observou Autuori, referindo-se à conquista da Libertadores e à reação no Brasileiro ? seis jogos sem perder ? que o tirou da zona do rebaixamento. Contra o Juventude, o técnico ainda manda a campo a formação praticamente completa, com três zagueiros ? esquema que deve ser adotado no Mundial. Mineiro, poupado contra o Atlético-MG, volta ao meio-campo. Souza e Danilo disputam vaga. No ataque, Amoroso deve descansar. Melhor para Roger, que segue como titular. ?Ele jogou bem contra o Atlético-MG e merece mais uma chance?, disse Autuori.