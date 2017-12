São Paulo confia em Grafite e Tardelli Confiando em Grafite e Diego Tardelli, dois atacantes que já foram vaiados pela mesma torcida que agora os apóia, o São Paulo tenta manter-se vivo no Brasileiro, enfrentando o Inter às 18h10 deste sábado, no Morumbi. Grafite, depois de um jogo de suspensão automática, volta ao time com moral. É o artilheiro do time na temporada, com 24 gols - dez deles nas últimas 16 partidas. Foi totalmente anistiado por ter salvo o Corinthians do rebaixamento com dois gols marcados no Juventus, em 14 de março. E por muitas partidas em que brigou e foi derrotado pela bola. "Eu fiquei na minha. Tinha de me esforçar bastante para superar as desconfianças e consegui. Não foi fácil, mas a torcida agora está do meu lado", garante Grafite. Diego Tardelli está sob observação. O gol de bicicleta contra o Juventude, domingo passado, e os outros dois contra o Botafogo, no dia 7, lhe deram certo crédito, mas basta uma partida desinteressada, como tantas que já fez, para sentir-se novamente em perigo. "Tive uns períodos ruins esse ano. Cheguei a pensar que seria emprestado para outro time, mas consegui reagir. Quero terminar este ano bem para ser titular no ano que vem", diz Tardelli. Se conseguir, o atacante estará de volta ao começo. Foi assim, fazendo gols e com esperanças de se firmar que terminou o ano passado. "Eu pensei que ia ter uma chance para jogar com o Luís Fabiano, mas eles contrataram o Grafite e eu voltei a treinar com os juniores. Aí, fiz muita coisa errada, mas me arrependi e agora só penso em brilhar aqui no São Paulo", afirma Tardelli. Grafite, que lhe "tirou" o lugar, só tem elogios para o companheiro de hoje. "Ele tem um toque diferenciado, é habilidoso e também sabe definir. A gente pode jogar junto e dar alegrias ao São Paulo no ano que vem", afirmou o atacante, ao falar de Tardelli. Fora do time há 13 dias - seu último jogo foi no dia 14, no empate sem gols contra o Vasco, no Rio -, Grafite revela estar sentindo falta de jogo. "Treinei bastante, mas nunca é igual. Estou voltando feliz, muito confiante e com vontade de vencer. Nós temos de ganhar todas as partidas e a torcida pode saber que vamos lutar por isso", avisa. Tardelli, mesmo com uma proteção no braço direito - sofreu uma fissura quando treinava pela seleção Sub-20, em Teresópolis, no dia 12 -, acredita que não terá problemas físicos. "A proteção é boa e até ajuda na proteção da bola. Lógico que dói quando há algum choque, mas dá para suportar, na boa. Tem de jogar com tudo. Ainda acredito no título", explica. Antes, é preciso convencer nos quatro jogos restantes. A receita é muita aplicação, mesmo que o Inter, adversário deste sábado, tenha alguns reservas por conta da participação na Sul-Americana, que os gaúchos ainda podem vencer. "Em um time grande como o Inter, os reservas têm tanta qualidade quanto os titulares. Eles são bons jogadores e podem dificultar muito para nós. Não se pode bobear de jeito nenhum", diz Grafite. O raciocínio do técnico Leão é o mesmo. "É até pejorativo chamar esses jogadores de reserva. O Inter tem um bom banco e tem de ser muito respeitado." O goleiro Rogério Ceni concorda. "Eles estão em uma zona intermediária, sem lutar pelo título e sem perigo de cair. Por isso, quem entrar vai ter muita tranqüilidade para jogar e pode surpreender." O Morumbi é uma arma importante para se evitar a surpresa que o Inter possa aprontar. Em seu estádio, o São Paulo tem um rendimento exemplar. O time disputou 21 partidas e venceu 16. Empatou outras quatro e perdeu apenas uma, para o Coritiba, dia 1 de setembro, o que causou a demissão do técnico Cuca.