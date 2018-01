São Paulo confia em Kaká para vencer O São Paulo goleou o Juventus por 6 a 0 na rodada anterior. A Internacional perdeu para a Portuguesa Santista pelo mesmo placar. A lógica, então, é esperar um novo placar dilatado, a favor do Tricolor, na partida deste domingo, no incômodo horário das 11 horas, em Limeira. Não na opinião do técnico Oswaldo de Oliveira. Ele entende que seu time terá uma partida complicada pela frente. ?A Inter joga em casa e dificilmente uma equipe leva duas goleadas seguidas. Uma hora ela reage e, no caso, acho que isso vai acontecer contra nós??, disse o treinador do São Paulo. A precaução não significa que Oswaldo não esteja confiante em um bom resultado. Para o treinador, a equipe está evoluindo e tem amplas condições de fazer uma boa apresentação em Limeira. O time contra a Inter será o mesmo que goleou o Juventus. Até porque, o atacante Reinaldo não está totalmente recuperado da contusão no tornozelo. Com isso, Kléber continua no ataque, ao lado de Luís Fabiano. Kaká terá novamente a responsabilidade de liderar o São Paulo em campo, mas voltou a dizer que não faz nada sozinho. ?Se jogo bem é porque meus companheiros ajudam.?? Autor de três gols na goleada sobre o Juventus, Kaká vai lutar para marcar novamente neste domingo. Com o objetivo de ajudar o São Paulo a vencer, nada mais. ?Não penso em ser artilheiro do time. Tomara que o Luís Fabiano seja??, afirmou. Jogar às 11 horas não agrada ao meia. ?É complicado, você tem de acordar mais cedo, o horário mexe com a alimentação.??