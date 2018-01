São Paulo confiante, mesmo tendo que decidir título fora O São Paulo se prepara para a decisão do título da Copa Libertadores contra o Internacional, na quarta-feira, no Estádio do Morumbi, procurando acertar todos os detalhes para não ser surpreendido, pois conta com uma vitória neste primeiro jogo para ter alguma vantagem na partida de volta. A necessidade de garantir este resultado positivo é estampada no discurso dos jogadores. ?Precisamos ganhar no Morumbi, nem que seja por meio a zero?, diz, enfático, o atacante Leandro. ?Sabemos que temos dois jogos difíceis pela frente, mas o São Paulo sabe jogar dentro de casa e também fora, sempre com a mesma pegada e determinação?, completa. Como já foi bicampeão do torneio em 1993 decidindo fora de casa, o time também não se assusta com o fato de ter que decidir o título em Porto Alegre. ?Estamos tão perto de algo tão grande que todo cuidado é pouco. Não podemos dar um centímetro de vantagem ao Inter?, reforçou o zagueiro Lugano. Lugano, por sinal, foi liberado pela Associação Uruguaia de Futebol de defender a seleção de seu país no jogo contra o Egito, dia 16, e poderá defender o time tricolor na Segunda partida. Aliás, este pode ser o último de Lugano com a camisa do São Paulo - o zagueiro, de 25 anos, deve seguir para o Fenerbahce, da Turquia, treinado por Zico.