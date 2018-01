São Paulo confiante para o jogo de volta na Libertadores Apesar do São Paulo não demonstrar a superioridade esperada no primeiro jogo contra o Palmeiras, os jogadores do clube estão confiantes que irão conseguir a classificação às quartas-de-final da Copa Libertadores da América. As duas equipes empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira, e voltam a se enfrentar no dia 3 de maio, no estádio do Morumbi. "Foi um resultado bom, mas não confortável. Mas na próxima partida, jogaremos em casa, diante de nossa torcida em peso e no campo onde todo mundo está mais acostumado, isso ajuda muito", disse o meia Danilo. O atacante Aloísio concorda com o companheiro e disse que a torcida palmeirense foi a principal arma do rival no jogo no Palestra Itália. "Depois que a torcida começou a incentivar o time deles, ficamos um pouco lá atrás e deixamos eles partirem para cima", comentou o atacante. Apesar do clima de euforia dos jogadores, o treinador do São Paulo, Muricy Ramalho, pediu respeito ao rival. "Claro que jogar no nosso campo e ter a torcida ao lado é importante para nós. Mas mão existe favoritismo nem aqui e nem no Morumbi."