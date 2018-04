São Paulo confirma a contratação de Joilson

O São Paulo confirmou na tarde desta quarta-feira o acerto com o meia/lateral Joilson, que estava no Botafogo. Ele é o primeiro reforço são-paulino para a temporada de 2008. O jogador, de 28 anos, assinou contrato com duração de dois anos e meio e já será apresentado na segunda-feira à tarde, no CT da Barra Funda. "Como o Botafogo tomou a iniciativa de informar que já estava rescindindo o contrato com o jogador, nós ficamos à vontade para concluir nosso entendimento e anunciar a contratação", disse João Paulo de Jesus Lopes, assessor especial da presidência do São Paulo, ao explicar porque o acerto com Joilson foi feito ainda antes do final do Brasileirão. Natural do Rio de Janeiro, Joilson começou no América-RJ e teve passagens por Estrela do Norte-ES, Cruzeiro, Cabofriense e Botafogo. Destaque do time carioca no Campeonato Brasileiro, ele tem como principal característica a versatilidade: joga como ala-direito, volante e meia. No São Paulo, usará justamente a camisa 2, que ficou sem dono após a transferência de Ilsinho para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. "Quero realizar um ótimo trabalho, como realizei no Botafogo, para que eu consiga o objetivo de ser campeão da Libertadores como titular do São Paulo", afirmou Joilson, em entrevista à TV Globo, após ser liberado pelo clube carioca e acertar sua ida ao Morumbi. Joilson sabe que terá de mostrar muito. Afinal, a diretoria são-paulina só resolveu investir nele após atender um pedido do técnico Muricy Ramalho. No São Paulo, o novo reforço acredita que também terá chances de ser lembrado para a seleção brasileira. "Temos bons exemplos de jogadores mais experientes que foram convocados", lembrou.