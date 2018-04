São Paulo confirma a contratação do atacante Gilberto

O atacante Gilberto assinou contrato com o São Paulo nesta sexta-feira e espera a regularização da documentação para poder estrear pelo seu novo clube. Embora sua chegada coincida com a saída de Jonathan Calleri, que se despediu do clube após a desclassificação na Copa Libertadores, a diretoria afirma que o novo reforço não é um substituto imediato do argentino.

Com passagens por Portuguesa, Santa Cruz, Internacional e Vasco no futebol brasileiro, Gilberto rescindiu seu contrato com o Chicago Fire, dos Estados Unidos, e estava livre para negociar. O negócio foi visto como boa oportunidade pelo clube. Seu contrato com o São Paulo vai até o final do ano que vem.

Contratado para compor o elenco, Gilberto é o primeiro nome a chegar ao clube no processo de reformulação iniciado com a eliminação nas semifinais da Copa Libertadores. O clube espera contratar outro centroavante para disputar a titularidade com Kardec, mesmo que o São Paulo também já conte com Ytalo para a posição.

Nomes de jogadores estrangeiros como Marcelo Larrondo, do Rosario Central, Nico López, atualmente no Nacional do Uruguai, e Milton Caraglio, do Tijuana, estão entre as opções avaliadas pela diretoria.

Nos próximos dias, o São Paulo deve concretizar a negociação da saída de jogadores titulares para a Europa. São os casos do meia Paulo Henrique Ganso, que deve ir para Sevilla, da Espanha, e do zagueiro Rodrigo Caio, que desperta o interesse do futebol italiano.