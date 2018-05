São Paulo confirma a contratação do atacante Kelvin, ex-Palmeiras

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Kelvin, que pertence ao Porto, e chega por empréstimo, sem custos, até o final do ano. O jogador de 22 anos estava no Palmeiras em 2015, onde teve poucas oportunidades.

Kelvin é o quinto reforço do São Paulo na temporada. Anteriormente, chegaram Mena, Lugano, Kieza e Calleri. O jogador estava em São Paulo desde o último fim de semana, quando passou pelos últimos exames médicos e acertou sua situação com o time tricolor.

O novo reforço são-paulino tem como principal característica jogar no ataque pelos lados do campo e seria concorrente direto de Michel Bastos, Centurión, Rogério e Wilder.

No Palmeiras, Kelvin chegou cheio de expectativa, mas não conseguiu se firmar. Embora tivesse valor de passe fixado, a diretoria palmeirense decidiu liberá-lo e não fez esforço para tentar a renovação de contrato. Em sua despedida do clube, o atacante declarou que ficaria na torcida pelo ex-clube.

O atacante iniciou a carreira no Paraná. Ele também defendeu o Porto e o Rio Ave, ambos de Portugal, e o Palmeiras. Ganhou os seguintes títulos: Campeonato Português (2012/13), Supertaça de Portugal (2012 e 2013) e Copa do Brasil (2015).