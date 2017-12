São Paulo confirma a contratação do lateral chileno Eugenio Mena

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a primeira contratação para a temporada 2016. O lateral-esquerdo chileno Eugenio Mena assinou vínculo por empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao término deste período. O jogador tem 27 anos, atuou por dois anos no Santos e passou a última temporada no Cruzeiro, dono dos direitos econômicos.

Revelado pelo Santiago Wanderers, Mena obteve destaque internacional pela Universidad de Chile de 2010 a 2013, quando conquistou o tricampeonato nacional: Apertura (2011 e 2012) e Clausura 2011. Também pelo clube, esteve presente na inédita conquista da Copa Sul-Americana de 2011, que rendeu o primeiro troféu internacional à equipe chileno.

Mena também tem passagens pela seleção do país, ao participar, inclusive, do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2014. No time do Morumbi o jogador deve disputar posição com Carlinhos, contratado para a última temporada, e também com Reinaldo, que está no clube desde 2013. O chileno assinou contrato nesta quinta-feira e já vai integrar a pré-temporada com o restante da equipe.

Além dele o São Paulo também deve anunciar em breve o uruguaio Diego Lugano. Nesta quinta-feira o jogador de 35 anos postou uma mensagem de despedida da equipe nas redes sociais. "Estou muito agradecido por esta etapa que foi curta, mas muito intensa. Aprendi a querer sua torcida por ser leal e seguidora nas horas boas e nas más e por todo o respeito com que me brindaram", comentou. O defensor deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira já para assinar contrato e ser anunciado.