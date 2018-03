São Paulo confirma a contratação do zagueiro Rodrigo

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 12, a contratação do zagueiro Rodrigo. O jogador de 27 anos pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e estava emprestado ao Flamengo. Essa será a segunda passagem do jogador pelo tricolor paulista, que atuou em 2004 e 2005, destacando-se como um dos melhores na posição. Veja também: São Paulo: procura frenética por um meia São Paulo antecipa concentração para pegar Fluminense Segundo o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, o jogador está fazendo exames físicos e o contrato deve ser assinado até o fim da tarde desta segunda-feira, 12. Rodrigo chega para reforçar o setor defensivo, visando a disputa do Campeonato Brasileiro e uma possível semifinal da Libertadores, se o time passar pelo Fluminense. O zagueiro deve ficar até o fim do ano. O zagueiro de 1,82 m, natural de Lençóis Paulista, começou em 1999, na Ponte Preta de Campinas, comandada pelo técnico Nelsinho Baptista. Já no campeonato daquele ano foi considerado uma revelação e depois, de uma rápida passagem pelo Figueirense, foi negociado com o São Paulo em 2004. NOVIDADES NO MORUMBI Juvenal Juvêncio confirmou a contratação do zagueiro Rodrigo, enquanto apresentava o projeto para a construção de um bar temático dentro do Estádio do Morumbi. A nova empreitada, intitulada "São Paulo Bar", seguirá a linha da loja de artigos esportivos Rbk Concept Store, inserida no espaço que o clube chama de "Morumbi Concept Hall" "Nossa proposta é reunir, em um único ambiente, o conforto da casa do torcedor, o serviço de um restaurante de alta qualidade e a vibração de um estádio de futebol", resumiu Paulo Pires, presidente da GRSA, parceira do São Paulo no projeto. Orçado em R$ 1,9 milhão, o bar terá 900 metros quadrados e capacidade para 350 pessoas. Com inauguração prevista para a segunda quinzena de julho, o São Paulo espera atrair torcedores para o estádio, mesmo em dia que não há jogos do time. Modificado às 16h03 para acréscimo de informações