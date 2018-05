São Paulo confirma acerto com Marcelinho Paraíba

A diretoria do São Paulo confirmou oficialmente a contratação do meia Marcelinho Paraíba, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. A negociação estava definida há algum tempo, mas apenas nesta quinta-feira que o clube falou oficialmente sobre a contratação do jogador.

"O Marcelinho Paraíba vai jogar no São Paulo, e esperamos que esteja na apresentação com os demais jogadores no dia 7 de janeiro", garantiu o vice de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

O contrato do meia com o Coritiba vai até junho, mas uma cláusula permitia que ele se desligasse do clube paranaense, rebaixado para a Série B do Brasileiro, caso recebesse oferta de um time grande. Assim, ficará livre no dia 31.

Após fechar com Marcelinho, o São Paulo agora tenta acordo com Carlinhos Paraíba, outro destaque do Coritiba na temporada. Segundo Leco, o jogador será mais um reforço do time paulista em 2010. No entanto, Carlinhos tem vínculo com a equipe paranaense até março do ano que vem.

"Tentaremos negociar para que ele possa vir em janeiro. Talvez oferecer empréstimo de alguns jogadores nossos. Vamos conversar com calma sobre isso. Se não der certo, ele chegará em março", explicou o dirigente.