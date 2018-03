São Paulo confirma acerto com Nelsinho A diretoria do São Paulo deve anunciar na tarde desta segunda-feira, a contratação do técnico Nelsinho Baptista em substituição a Oswaldo Alvarez, o Vadão, demitido na semana passada após as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Nelsinho - que trabalha na Ponte Preta - marcou para amanhã de manhã uma entrevista coletiva em Campinas para explicar a decisão. O treinador promete, no entanto, continuar trabalhando na Ponte até o final da participação da equipe na Copa do Brasil. A Ponte Preta disputa domingo a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em São José do Rio Preto. O segundo jogo está marcado para o dia seis de junho. Se o time for eliminado, Nelsinho se apresenta no São Paulo um ou dois dias depois. Caso a Ponte chegue à final, o início do trabalho no São Paulo será retardado por mais duas semanas. Nelsinho chegou à Ponte Preta em agosto do ano passado. Neste ano levou o time às semifinais do Campeonato Paulista. Em dezembro de 2000 foi convidado para comandar o São Paulo, mas preferiu continuar em Campinas e acabou indicando Vadão.