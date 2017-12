São Paulo confirma acordo com Vélber O meia-atacante paraense Vélber é o mais novo reforço do São Paulo para a temporada 2004. Ele foi contratado na noite de ontem (17) em Belém durante reunião entre o advogado enviado pelo clube paulista, José Edgar Machado e o presidente do Paysandu, Arthur Tourinho. Vélber assinou contrato em Belém, já está em São Paulo e começa nesta quinta-feira a fazer exames médicos. O negócio foi fechado desde a semana passada, mas faltava definir a forma de pagamento. Pelo acerto, o São Paulo pagará R$ 800 mil por 60% dos direitos federativos de Vélber. Desse total, R$ 400 mil serão à vista e o restante em quatro parcelas de R$ 100 mil. O craque ficará com 10% do valor negociado, enquanto o Clube do Remo, com quem Vélber possui uma dívida trabalhista, levará 20%. O acordo entre os dois clubes prevê que se o São Paulo vender o jogador para dentro ou fora do país, o Paysandu terá direito a 40% da transação. "É a minha chance de projeção nacional e de fazer um bom contrato para ajudar minha família", comemorou Vélber, conhecido pela torcida do Paysandu como "Risadinha da Curuzu", por estar sempre rindo, até durante entrevistas. O menino pobre do bairro do Guamá e que começou sua carreira na Tuna Luso, já tem planos: levar a família para São Paulo. Segundo Tourinho, a venda "foi um bom negócio para todo mundo". O dirigente anunciou que o São Paulo emprestará ao clube paraense, sem ônus, quatro jogadores de seu elenco. Os nomes serão escolhidos pelo novo treinador do Papão, ainda não definido.