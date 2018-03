São Paulo confirma contratação de Roger O atacante Roger, de 20 anos, é o novo reforço do São Paulo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com cinco gols, o ex-jogador da Ponte Preta custou US$ 1,2 milhão e começa a treinar com a nova equipe na tarde desta quinta-feira. Roger assinou contrato por cinco anos e preenche uma das deficiências do elenco do São Paulo, que tem apenas três atacantes - Grafite, Luizão e Diego Tardelli. "Sabíamos que precisávamos reforçar o grupo e conseguimos trazer o artilheiro do Brasileiro", afirmou o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, depois de uma longa negociação. "Vamos tentar deixar o elenco mais forte." Roger se desentendeu algumas vezes com torcedores da Ponte Preta e ficou com a imagem desgastada no clube. Desde o ano passado, foi sondado por diversas equipes - inclusive o São Paulo -, mas os dirigentes valorizaram a transação e só o negociaram quando comprovou a vocação de artilheiro no Brasileiro: balançou as redes cinco vezes, nos quatro jogos que disputou, contra Atlético-MG, Paysandu, Fortaleza e Paraná. Para finalizar a negociação, o atacante Vélber, que não vem sendo aproveitado no Morumbi, pode ser emprestado à Ponte Preta. Mas o time de Campinas quer que o São Paulo pague parte dos salários do jogador - em torno de R$ 40 mil mensais. A diretoria do São Paulo já encaminhou a documentação de Roger à CBF e acredita que o atacante possa ficar à disposição para o duelo contra o Cruzeiro, sábado, no Morumbi.