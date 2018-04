São Paulo confirma reunião e Bauza pode assumir a seleção argentina

O São Paulo anunciou em seu site oficial, nesta quinta-feira, que o técnico Edgardo Bauza recebeu uma convite para se reunir com os dirigentes da Associação de Futebol da Argentina e deverá receber um convite para assumir o comando da seleção de seu país.

Segundo a nota, a diretoria tomou conhecimento do convite no início da noite desta quinta-feira, mas garante que não tem qualquer acerto entre Bauza e a seleção. Inclusive, ele deve comandar o treino do São Paulo normalmente nesta sexta-feira e viajar após a atividade.

O nome de Bauza ganhou força nos últimos dias para substituir Tata Martino por causa da amizade dele com representantes da Comissão Normalizadora, que assumirá a Associação de Futebol Argentino. Além de Bauza, outros nomes comentados para assumir a seleção são Marcelo Gallardo, do River Plate, e Miguel Ángel Russo, ex-técnico do Boca Juniors, e que está há dois anos sem trabalhar.

Recentemente, Bauza ameaçou deixar o São Paulo caso a diretoria não contratasse os reforços que ele havia pedido. Após muita negociação, o clube acertou com o atacante Chávez e o lateral-direito e volante Buffarini, ambos indicados pelo treinador.

A expectativa é que o treinador comande o treino do São Paulo na manhã desta sexta-feira e a dúvida é se ele dará entrevista coletiva, como acontece normalmente após as atividades de sexta-feira.