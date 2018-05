'Quero mentalidade vencedora', afirma Ceni ao ser anunciado técnico do São Paulo

Depois de divulgar um vídeo como aperitivo para a torcida, o São Paulo anunciou oficialmente Rogério Ceni como novo técnico da equipe, em um contrato de dois anos e com multa rescisória caso seja demitido. O novo comandante deve ser apresentado no dia 5 de dezembro, segunda-feira, logo após a última rodada do Brasileirão. Até lá o time será treinado por Pintado, que era auxiliar de Ricardo Gomes, demitido na quarta-feira.

“O grande segredo do futebol é administrar pessoas e se relacionar bem com seus jogadores. São eles que podem fazer diferença. Eu quero que eles vejam futebol da maneira como eu via quando jogava, eu quero um time vencedor, que tenha uma mentalidade vencedora. Eu tenho certeza de que eles vão entender isso, já conheço muitos deles e sei da mentalidade vencedora que eles têm”, disse o novo técnico são-paulino, Rogério Ceni, em entrevista ao site do clube.

Rogério Ceni retorna ao clube quase um ano depois de ter se despedido dos gramados. Grande ídolo da torcida e chamado de Mito, ele espera corresponder à altura para essa nova função. Mesmo antes de parar de jogar, já vinha amadurecendo a ideia de ser técnico de futebol. Quando se aposentou, foi fazer cursos na Europa e conhecer de perto experiências bem-sucedidas de treinadores de sucesso.

Para aceitar o cargo, Rogério Ceni pediu ao presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, estabilidade para trabalhar. Com uma identificação enorme com o clube, o ex-goleiro não quer colocar em risco sua carreira se os resultados não forem positivos logo de início. Também espera os reforços pontuais que a diretoria já estava planejando. O São Paulo pretende se concentrar na contratação de um volante, um meia e um centroavante.

Nas conversas com o dirigente, que começaram muito antes da demissão de Ricardo Gomes, Rogério Ceni apresentou todos os detalhes do projeto para assumir o clube. O dirigente gostou do que ouviu. O ex-goleiro pretende colocar em prática um conceito de futebol moderno, espelhado em grandes treinadores como Jorge Sampaoli, Pep Guardiola, Jürgen Klopp e José Mourinho.

A estreia do treinador será em janeiro, na Florida Cup. "O Rogério Ceni sempre foi um protagonista. Nos últimos 12 meses, mostrou ambição em se qualificar para uma nova função no futebol, estudou com os melhores do mundo, e nos convenceu ao apresentar um projeto consistente e contemporâneo de futebol para o São Paulo. É uma figura de enorme importância para o clube que chega com a determinação de ser o melhor novamente, dessa vez como treinador”, afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.