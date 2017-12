São Paulo confirma venda de Belletti Mesmo sem entrar em campo, Belletti já colhe os frutos de sua convocação para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, o presidente do Villarreal, da Espanha, Fernando Roig, anunciou a contratação do lateral-direito por cinco anos. A notícia foi confirmada pelo presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia, que, no entanto, preferiu a postura mais cautelosa para dar a notícia. ?Falta apenas assinar o contrato, mas já está acertado.? As duas partes não divulgaram o valor do contrato, avaliado em US$ 3,85 milhões, mas Gouveia já confirmou que houve acordo entre os representantes do jogador e do Villarreal. ?Estou contente de anunciar o acordo com Belletti porque era uma operação iniciada há tempos que agora pudemos finalizar.? O jogador será inscrito como integrante da comunidade européia uma vez que, antes mesmo do acordo, Belletti, que é descendente de italianos, já havia requisitado o passaporte comunitário. Gouveia diz que o São Paulo ainda não tem um substituto para Belletti, mas está próximo de acertar a renovação de contrato de Gabriel, que jogou algumas partidas como titular no ano passado.