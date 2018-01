São Paulo conhece adversário amanhã De um lado o Al Ahly, do Egito, considerado pela Confederação Africana de Futebol como o time africano do século 20. Do outro, o Al Ittihad, da Arábia Saudita, vencedor de cinco dos últimos nove campeonatos nacionais e enfraquecido por não poder utilizar três dos seus jogadores brasileiros (Pedrinho, Lima e Marcão). Eles se enfrentam neste domingo, às 8h20 (horário de Brasília), na abertura do Mundial de Clubes da Fifa. O vencedor encara o São Paulo, no dia 14, em Tóquio, no Japão. A outra chave tem o Liverpool, campeão da Europa, enfrentando, no dia 15, em Yokohama, o vencedor da partida entre Sydney, da Austrália, e Deportivo Saprissa, da Costa Rica, campeões da Oceania e da Concacaf, respectivamente. É o primeiro Mundial com esse formato, reunindo apenas os campeões continentais. A segunda tentativa da Fifa em organizar um mundial interclubes. A primeira foi em 2000, em São Paulo e no Rio, que terminou com o título do Corinthians. O campeonato de 2000 não tinha critérios muito definidos. O Corinthians entrou como campeão brasileiro de 1999, o representante do país-sede. E o Vasco jogou o torneio como campeão da Libertadores do ano anterior. A parceira da Fifa na organização do Mundial de Clubes era a ISL, fundo de investimentos que quebrou no ano seguinte, impossibilitando a continuação do torneio. Agora, a Fifa se uniu à Toyota. Uma união de interesses. A entidade nunca aceitou que o vencedor do duelo entre o campeão da América e da Europa fosse considerado campeão do mundo, mas admite dois campeões em 2000: o Corinthians, que venceu o torneio da Fifa, e o Boca Juniors, que ganhou a Copa Intercontinental, contra o Real Madrid. Desta vez, os US$ 15 milhões distribuídos aos participantes podem fazer até com que os clubes europeus encarem a disputa de forma menos ?blasé? e mais competitiva ? até para eles, com orçamentos milionários, o prêmio de US$ 4,5 milhões para o campeão e US$ 3,5 milhões para o vice é tentador. E talvez quando o Mundial for realizado na Europa, provavelmente em 2007, haverá revezamento entre as sedes. Mas o Liverpool e o São Paulo são os favoritos à conquista. O São Paulo é o único dos seis participantes que já venceu o Mundial, em 1992 e 1993, comandado por Telê Santana. O Liverpool é o time inglês com mais campeonatos nacionais vencidos, 18. O título europeu veio numa emocionante decisão com o Milan ? empate por 3 a 3 e triunfo nos pênaltis. O São Paulo se credenciou ao bater o Atlético-PR na final da Libertadores ? 4 a 0 ?, mas sua torcida não esquece a semifinal, quando o River Plate, da Argentina, foi vencido duas vezes, por 2 a 0, em São Paulo, e 3 a 2 em Buenos Aires.