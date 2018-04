São Paulo consegue a primeira vitória no Paulistão

Sem ainda apresentar um futebol brilhante, o São Paulo deu mostras de que pode se recuperar na competição e se preparar bem para a Copa Libertadores, principal objetivo do clube no ano.

Na partida deste sábado, como já havia ocorrido no empate contra o Mirassol no meio da semana, a equipe continuou a passar sufoco na defesa. O sistema com dois zagueiros se mostrou frágil e Osni obrigou Rogério Ceni a fazer grande defesa logo aos 6 minutos. O goleiro, que completou 37 anos nessa sexta-feira, ainda precisou trabalhar em pelo menos mais duas oportunidades.

Nas laterais, Ádrian González fazia boa atuação, mas acabou expulso no segundo tempo. Do lado esquerdo, Júnior César deixava espaços nas costas, mas a todo momento servia Washington, que custou a aproveitar as oportunidades.

Mas se não foi bem nas finalizações, Washington compensou na assistência. Aos 36 minutos, ele encontrou Hernanes sozinho na entrada da área, que avançou e chutou forte para vencer o goleiro Sidão. "Ano passado fiz dez gols e esse ano quero fazer bem mais. É um bom começo, mas vamos manter a pegada para sair com a vitória", prometeu Hernanes na saída para o intervalo.

Apesar do gol, o ritmo do jogo seguia lento. O Rio Claro explorava as costas dos laterais, com lançamentos longos, e obteve sucesso em lances isolados.

Na etapa complementar, o São Paulo parecia se esconder da forte chuva que caia no Morumbi. O time demorou a ir ao ataque e acabou dando ainda mais espaço para os visitantes. Mas aos 10 minutos, Marcelinho Paraíba levantou bola na área e Washington desviou de cabeça. Foi o primeiro gol dele na competição.

Nem a expulsão de Adrian González complicou a vitória são-paulina. Ricardo Gomes ainda colocou Xandão para jogar ao lado de André Dias e Miranda. Os contra-ataques do Rio Claro foram neutralizados e o time esperou o tempo passar para conseguir a primeira vitória.

Já no fim do jogo, Hernanes fez boa jogada na área do Rio Claro e foi derrubado. No pênalti, Rogério Ceni, que havia desperdiçado uma cobrança na primeira rodada, não se intimidou, pegou a bola e tranquilamente atravessou o campo para marcar o seu 85.º gol na carreira.

Pela quarta rodada, o São Paulo encara o Paulista, na quinta-feira, na Arena Barueri - o Morumbi estará alugado para shows. Um dia antes, o Rio Claro pega o São Caetano em casa.

FICHA TÉCNICA:

São Paulo 3 x 0 Rio Claro

São Paulo - Rogério Ceni; Adrian Gonzalez, André Dias, Miranda e Junior Cesar; Jean, Richarlyson, Hernanes e Léo Lima (Xandão); Marcelinho (Sergio Mota) e Washington (Dagoberto). Técnico: Ricardo Gomes.

Rio Claro - Sidney; Luciano (Thomaz), Nelinho e Odair; Murilo (Genison), Walker, Alessandro Paraná, Maicon Souza e Vinícius; Edu Sales e Osny (Kim). Técnico: Paulinho McLaren.

Gols - Hernanes, aos 38 minutos do primeiro tempo; Washington, aos 10, e Rogério Ceni (pênalti), aos 45 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Rodrigo Braghetto.

Cartão amarelo - Luciano, Adrian Gonzalez e Vinícius.

Cartão vermelho - Adrian Gonzalez e Nelinho.

Renda - R$ 191.955,00.

Público - 8.384 pagantes.

Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.