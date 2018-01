São Paulo consegue empatar com Paraná O São Paulo conseguiu empatar com o Paraná por 1 a 1 neste sábado, no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). O resultado é bom porque o time da casa estava perdendo até os 44 minutos do segundo tempo, quando Lugano marcou o gol do time paulista. Com este resultado, o São Paulo continua sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas soma seu primeiro ponto.