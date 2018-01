São Paulo consegue liberar Luis Fabiano para clássico

O São Paulo conseguiu o efeito suspensivo de Luis Fabiano e o jogador está liberado para enfrentar o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante havia recebido duas partidas de suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por incidentes na derrota para o Sport, no dia 19 de julho, e teria que ficar fora do clássico no Morumbi. Com a decisão, o camisa 9 deve ser titular na partida, que será no Morumbi.

O departamento jurídico do clube recebeu a resposta do efeito suspensivo na manhã desta sexta-feira, exatamente uma semana depois do julgamento no STJD ter punido o jogador por desrespeito ao árbitro André Luiz Castro. Após cumprir a suspensão automática contra o Cruzeiro, Luis Fabiano ficaria fora do clássico para completar a pena. Embora a resposta do STJD tenha sido positiva para o clube, o atacante não evita outro julgamento.

O são-paulino voltará ao tribunal para ter o caso analisado pelo Pleno do STJD, composto por nove auditores. A punição pode tanto ser mantida com dois jogos ou ampliada, de acordo com a decisão. Até esse novo julgamento, o jogador está liberado para defender o clube. "Luis Fabiano é muito importante para nós e ontem (quinta-feira) falou comigo do quando tem vontade de jogar com o Corinthians", comentou o técnico Juan Carlos Osorio.

A presença do atacante alivia o problema do São Paulo no ataque. Alexandre Pato está fora por questões contratuais, João Paulo não treinou nesta sexta-feira por estar com problemas estomacais e Wilder Guisao ainda busca a melhor forma física e deve ficar fora do clássico. Luis Fabiano deve formar a dupla de ataque com o argentino Centurión.