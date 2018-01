São Paulo consegue sua primeira vitória O são-paulino que aproveitou o feriadão e antecipou a ida à praia ou à serra deixou de ver a primeira vitória de seu time no Campeonato Brasileiro. Mas não perdeu nada de excepcional. O São Paulo apresentou futebol fraco na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no Morumbi, numa partida em que o placar foi bastante ajudado pelos goleiros. Rogério Ceni falhou no gol cearense e Jefferson colaborou muito em dois dos paulistas. O triunfo do São Paulo, que chegou a ser ameaçado em alguns momentos, só foi confirmado no fim, com um gol de Gabriel, centro das polêmicas no clube, na última semana. A vitória leva a equipe para a 13ª posição, com 5 pontos. Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo fizeram um alerta antes da partida, dizendo que não seria tão fácil conquistar os 3 pontos e pediram paciência ao torcedor. Afinal, o meio-de-campo e o ataque estavam prejudicados com o desfalque de Souza, Rico e, principalmente, Luís Fabiano, além de Kaká, que ainda se recupera de contusão. Júlio Baptista e Ricardinho foram os responsáveis pela armação e Kléber e Reinaldo jogaram na frente. O time teve visível dificuldade em criar boas jogadas. Na maioria das vezes parava na marcação adversária. Mesmo assim, em pouco tempo já vencia por 2 a 0, com gols de Ricardinho, num belo chute de fora da área, e Reinaldo, aproveitando falha do goleiro Jefferson. O Fortaleza, porém, conseguiu equilibrar o jogo após o gol de Chiquinho, ainda na primeira etapa. Ele arrematou de longa distância e Rogério aceitou. O São Paulo sofreu na segunda etapa para manter a vantagem. Os cearenses chegaram com perigo e tiveram pelo menos duas boas oportunidades para empatar. Mas erraram nas finalizações ou pararam nas mãos de Rogério, que se redimiu do erro. A primeira vitória são-paulina foi garantida no fim, com o lateral-direito Gabriel. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Vasco no Morumbi. O Fortaleza recebe o Atlético-PR. Ficha Técnica - São Paulo 3 x 1 Fortaleza. Gols ? Ricardinho aos 5, Reinaldo aos 9 e Chiquinho aos 15 minutos do primeiro tempo; Gabriel aos 43 do segundo. São Paulo ? Rogério Ceni; Gabriel, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Fábio Simplício (Marcelo Gallo), Júlio Baptista e Ricardinho; Reinaldo (Paulo Krauss) e Kléber. Técnico ? Oswaldo de Oliveira. Fortaleza ? Jefferson; Chiquinho (Mazinho Loyola), Ronaldo Angelim, Fernandão e Erandir; Sérgio (Rogério), Dude, Wendell (Fabiano) e Alysson; Wesley e Calmon. Técnico ? Ferdinando Teixeira. Juiz ? Edilson Soares da Silva (RJ). Cartão amarelo ? Jean, Reinaldo, Fernandão, Chiquinho e Alysson. Cartão vermelho ? Kléber e Dude. Local ? Morumbi. classificação