São Paulo continua atrás de um reforço O São Paulo ainda não desistiu de contratar mais um reforço para a disputa do Mundial de Clubes, mês que vem, no Japão. Depois de confirmar a chegada do goleiro Bosco, do Fortaleza, para a reserva de Rogério Ceni, a diretoria segue atrás de um meio-campista, já que o argentino Gallardo, do River Plate, desistiu de trocar a Argentina pelo Brasil. O assunto, no entanto, é tratado sob total sigilo. Apenas o presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o diretor de futebol Juvenal Juvêncio sabem quem é o pretendido. Com a negativa de Gallardo, a diretoria agora prepara ?um tiro certeiro?. Será uma última tentativa antes de terminar o prazo de inscrição na CBF, na próxima quarta-feira. Na sexta, o São Paulo tem de enviar à Fifa a lista com o nome dos 23 escolhidos por Autuori para a disputa do torneio. O treinador demonstra um certo otimismo em ganhar um reforço. ?Sempre penso em melhorar o grupo. E a diretoria do São Paulo já deu mostras de que pode fazer qualquer coisa até o último momento?, disse, referindo-se à chegada do atacante Amoroso ? para substituir Grafite ?, quatro dias antes das semifinais da Libertadores. Com ou sem esse meia, Paulo Autuori começa a dar mostras de que se rendeu ao esquema com três zagueiros, que deu certo nas conquistas do Campeonato Paulista e da Libertadores. Apesar das inúmeras tentativas, o 4-4-2 não o convenceu. ?Futebol não é receita de bolo. Mas temos de concordar que existe essa segurança pela equipe ter conquistado os títulos com três zagueiros. O problema que vejo nesse esquema é que estamos sofrendo gols que não podem acontecer?. No 3-5-2, o São Paulo se torna mais ofensivo, principalmente com a velocidade de seus dois alas (Cicinho e Júnior). No entanto, Autuori alerta que a responsabilidade na marcação dos dois jogadores será sempre a mesma. Neste sábado, o São Paulo vai conhecer o possível primeiro adversário que enfrentará no Oriente. Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Al-Ain, dos Emirados Árabes, decidem o título da Copa da Ásia, em Jeddah. Depois do empate por 1 a 1, no jogo de ida, a equipe saudita, do meia Tcheco (ex-Santos), precisa apenas de um simples empate para garantir a taça ? e a vaga no Mundial. Mas para enfrentar o São Paulo, o campeão asiático ainda terá de jogar uma preliminar, no dia 11 de dezembro, contra o vencedor do Campeonato Africano, que será conhecido apenas no outro fim de semana. A disputa será entre o Etoile Sahel, da Tunísia, e Al Ahly, do Egito. No primeiro jogo, na Tunísia, os times não passaram de um empate sem gols. O São Paulo jogará no dia 14.