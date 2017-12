São Paulo contrata Danilo do Goiás O São Paulo espera ter encontrado o meia ideal para armar as jogadas para Luís Fabiano em 2004. O clube acertou, nesta sexta-feira, a contratação de Danilo, que chega ao Morumbi com excelentes recomendações e assinará contrato de três anos. Aos 24 anos, o atleta foi revelado pelo Goiás e teve ótima participação nas últimas duas temporadas. Neste ano, porém, foi prejudicado por séria contusão. A falta de criatividade no meio-campo foi justamente o principal problema da equipe no Campeonato Brasileiro. E Danilo pode ser a solução. É, de acordo com a comissão técnica, habilidoso e também sabe finalizar. Cuca, o novo técnico do São Paulo, teve participação importante em sua contratação. E tem planos de escalá-lo como titular. Ricardinho, que se recupera de cirurgia no joelho direito, só continuará no Morumbi se não receber nenhuma proposta. Os dirigentes não aprovaram seu desempenho no clube e torcem para que alguma agremiação resolva levá-lo. A Roma, da Itália, já demonstrou interesse no meia, mas não chegou a fazer oferta. Os são-paulinos fecharam negócio, também, com Rodrigo, zagueiro que estava na Ponte Preta, mas se desvinculou da equipe de Campinas. O acordo será de quatro anos. O atleta, de 23 anos, teve desempenho regular no Brasileiro. Fabão, zagueiro do Goiás, é outro que está bem perto do Morumbi. E Grafite, atacante do Goiás, não acertou com o Cruzeiro e já foi sondado pelo São Paulo.