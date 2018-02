São Paulo contrata ex-interno da Febem O São Paulo Futebol Clube contratou no dia 10 deste mês o jovem Pablo Calfany, de 19 anos, que era interno da Febem na unidade de Vila Maria. Essa é a primeira contratação de um ex-interno da unidade por um dos principais times de futebol do País. Após a contratação, Pablo passou da condição de interno da instituição para a de liberdade assistida e reside no centro de treinamento da divisão de futebol de base do São Paulo FC (sub-20), na cidade de Barueri. Pablo Calfany recebe uma ajuda de custo de R$ 500 mensais. Além disso, tem moradia, alimentação, acompanhamento médico, odontológico e psicológico garantidos. Ele treina diariamente (é atacante) e já está se preparando para fazer parte da equipe de juniores do time paulista no ano que vem e disputar a Taça São Paulo 2005. "Não fizemos nenhum favor a este jovem porque ele é da Febem. Ele mostrou potencial e pode evoluir muito tecnicamente", atesta o gerente de divisão de futebol de base do São Paulo FC , José Geraldo de Oliveira. Segundo Geraldo de Oliveira, Pablo e outro jovem da Febem fizeram um estágio no São Paulo FC no início de setembro deste ano. "Após um mês de treinamentos, o técnico do time aprovou a contratação de Pablo em função de suas qualidades técnicas", emendou. O jovem está registrado como atleta não profissional (por fazer parte da equipe juvenil), mas de acordo com Oliveira poderá passar para a categoria profissional caso continue mostrando evolução técnica. Saída - O gerente de divisão de futebol de base do São Paulo FC acredita que o caso de Pablo deu certo porque o jovem demonstrou "grande qualidade técnica, mesmo estando recluso (na Febem)". Para Oliveira, o esporte continua sendo o melhor caminho para a recuperação e reintegração dos jovens na sociedade. "Desde que (os jovens) tenham qualidade, porque futebol é coisa séria", adverte. A assessoria de imprensa da Febem disse que alguns internos já estagiaram em grandes times paulistas, como o Corinthians, o Palmeiras e a Portuguesa. Mas a contratação de Pablo pelo São Paulo é a primeira registrada na instituição. O jovem era titular da seleção da Febem, que foi bicampeã da Olimpíada da Paz, realizada no Rio de Janeiro este ano.