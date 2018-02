São Paulo contrata Falcão do Futsal Marcelo Portugal Gouvêa prometeu uma contratação polêmica e cumpriu: o ala Falcão, da seleção brasileira de Futsal e eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, vai reforçar o time de Emerson Leão, em 2005. "O Falcão gostaria de ter realmente uma experiência no futebol de campo. Ele vai conversar com o treinador (Emerson Leão) e é ele que decidirá se põe aqui ou ali", afirmou Gouvêa, empurrando toda a responsabilidade para Leão. O contrato, no entanto, será de apenas seis meses, que, segundo o presidente, servirá de experiência. "O Falcão não falará à imprensa enquanto não conversar com os dirigentes do Jaraguá do Sul - equipe de futsal", avisa Luís Fernando Berrettini, empresário do jogador. Esta não é a primeira experiência de Falcão no futebol de campo. Em 2001, à convite de Adhemir da Guia, realizou testes no Palmeiras, mas não ficou após a saída do técnico Marco Aurélio. No ano seguinte, durante a Copa do Mundo, ficou dois meses na Portuguesa e se sentiu boicotado pela diretoria. "Teve uma ciumeira. Inventaram até contusão. Fiquei uma semana parado e, na volta, me fizeram correr igual a um louco e tive tendinite. Ainda guardo mágoas da Portuguesa. Foi uma sacanagem", disse Falcão, em entrevista à Agência Estado, domingo passado. O sonho de tentar a carreira no futebol de campo, no entanto, não acabou. Em 2005, Falcão terá de se acostumar com o rótulo de "jogador do presidente", como Portugal Gouvêa havia prometido. Depois de Falcão, a diretoria pode confirmar, nesta terça-feira, a contratação de mais dois reforços. A negociação com o volante Mineiro é a que parece estar mais adiantada. Apenas alguns detalhes separam a chegada do jogador do São Caetano. A diretoria também está negociando com Tcheco. A intenção de Gouvêa é encerrar as contratações antes de viajar. "Se não conseguirmos, vamos continuar as negociações na primeira semana de janeiro. Queremos fechar tudo até a reapresentação do grupo", garante.