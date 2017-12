São Paulo contrata lateral Cicinho O São Paulo acertou nesta quarta-feira a contratação do sexto reforço para 2004. Trata-se do lateral-direito Cicinho, de 23 anos, que se desvinculou do Atlético-MG. Com a chegada do jogador, Leonardo Moura deverá ser liberado e Gabriel ficará como reserva. O clube busca, agora, um volante e está entrando na briga para levar o gremista Tinga, que interessa ao Corinthians. De acordo com o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, com a chegada de um atleta para o meio-campo, o time do São Paulo estará praticamente pronto para a disputa da Libertadores. É possível, porém, que mais um atacante chegue ao Morumbi. Caio, do Paraná, é o preferido do técnico Cuca. Vitória - O clube recebeu outra ótima notícia nesta quarta-feira. A Confederação Sul-Americana de Futebol suspendeu, após julgamento realizado no Paraguai, o atacante Luís Fabiano e o zagueiro Jean por três partidas, por causa dos incidentes no jogo contra o River Plate pela semifinal da Copa Sul-Americana. Só que os dois poderão cumprir a pena na Sul-Americana do ano que vem, o que significa que estarão liberados para disputar a Libertadores, a prioridade são-paulina. Atraso - Cuca, que seria apresentado na manhã desta quinta-feira como novo técnico da equipe, pediu à diretoria que adiasse o evento. Ele pretende ficar por mais alguns dias em Curitiba para acompanhar a recuperação de uma de suas filhas, que está com pneumonia. A apresentação deverá ocorrer no início da semana que vem