São Paulo contrata lateral do Iraty O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Lino, de 24 anos, que estava no Iraty, do Paraná, e chega para a reserva de Gustavo Nery. Apesar do reforço, o técnico Nelsinho Baptista ainda não está satisfeito com o grupo e quer mais reforços para a disputa da Copa dos Campeões e do Brasileirão. "Como venho dizendo, não basta um jogador para cada posição, preciso de opções", avisou o treinador. Nelsinho, no entanto, parece não fazer questão de que os próximos contratados sejam, necessariamente, experientes. "Acho que, com jogadores como Rogério Ceni, Rogério Pinheiro, Carlos Miguel e Leonardo, o São Paulo tem jogadores suficientes para sustentar a equipe", avaliou o treinador. O novo treinador do São Paulo tem, na verdade, pressa em organizar um time para a estréia na Copa dos Campeões, no próximo dia 23. Nelsinho deseja que o lateral Gustavo Nery e o meia Carlos Miguel, que defenderam a seleção brasileira na Copa das Confederações e voltam a Brasil nesta terça-feira, se apresentem já na quarta-feira. Elenco - Além da chegada de Lino, que será apresentado na manhã de quarta-feira, Nelsinho também aguarda a renovação dos contratos do lateral Reginaldo Araújo, do atacante Illan e do meia Souza. O atacante Reinaldo, que estava no Paraná, deverá ser reintegrado ao elenco são-paulino. Seleção - Sobre a demissão de Émerson Leão do cargo de treinador da seleção, Nelsinho preferiu criticar a estrutura do futebol brasileiro e não culpou o colega. "É mais simples o problema estourar em uma pessoa, mas o fato é de que é necessária uma avaliação mais profunda do que está acontecendo, não só dentro de campo como fora dele." Uma das idéias do técnico são-paulino é de que o calendário do futebol brasileiro seja adaptado ao do europeu, de forma que os jogadores que estão no exterior possam ser melhor aproveitados. Nelsinho também opinou sobre a possível escolha de Luiz Felipe Scolari como o substituto de Leão. "É a bola da vez. Um treinador de experiência, com comando forte e vencedor."