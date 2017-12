São Paulo contrata lateral Rafael O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, confirmou nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Rafael, do Guarani. ?O contrato com o atleta já está assinado?, revelou o dirigente. O jogador aguarda o encerramento de seu contrato com o Vasco, dia 30 de dezembro, para se apresentar no Morumbi. A contratação de Rafael não significa a saída do reserva Reginaldo Araújo. O São Paulo pretende contar com o jogador, pois o titular Belletti deverá se ausentar muito em 2002, por seus compromissos com a seleção brasileira. "Mas não pagaremos o valor (R$ 1 milhão) que o Coritiba quer", garantiu Paulo Amaral. O presidente são-paulino também admitiu que está negociando a contratação do meia Lúcio Flávio, do Paraná. Ele viria para o Morumbi em uma troca envolvendo o zagueiro Xandão, que já defende o time paranaense, e o atacante Reinaldo. "Estamos em negociação", disse o dirigente.