São Paulo contrata o lateral Michel Depois de cinco meses da saída de Gabriel para o Fluminense, o São Paulo anunciou nesta sexta-feira o seu novo lateral-direito, para a reserva de Cicinho. É Michel dos Reis Santana, de 27 anos, que assinou contrato por três meses. Ele estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi dispensado por José Luís Plein, que o dirigia no Grêmio. O motivo da dispensa no Grêmio - estava tomando uns drinques com o colega Michel Matos na concentração - não é o episódio mais controvertido de sua carreira. Em 2002, Michel foi suspenso por 120 dias por causa de um exame positivo de doping, que acusou uso de maconha. "Ele participou da pré-temporada do Santos e estava mantendo a forma. Foi uma indicação de Paulo Autuori, que conseguimos atender. Estamos buscando novos jogadores", explicou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do São Paulo. "Estamos acertando com um jogador que não é de ponta, mas que tem uma certa trajetória no futebol brasileiro", revelou Autuori, antes do anúncio da contratação de Michel, ao definir o estilo do lateral que estava buscando. Trajetória - Michel teve um início promissor de carreira. Revelado pelo Santos, estreou no time profissional em 1997. Em 1999, foi convocado para a seleção pré-olímpica. Atuou contra Estados Unidos, Austrália e Bolívia, mas não participou da Olimpíada de Sydney, no ano seguinte. Em 2002, foi pego no antidoping e acabou suspenso por 120 dias. Em abril de 2003, avisou em cima da hora que estava com problemas particulares e que não poderia viajar para Belém, onde o Santos enfrentaria o Paysandu. A delegação viajou com um jogador a menos e perdeu por 2 a 1. Depois disso, sem maiores satisfações, Michel transferiu-se para o Goiás. No ano passado, estava no Grêmio, onde disputava a posição com George Lucas. "O seu passado não interessa. Todos conhecem o São Paulo e a maneira como tratamos esses assuntos", afirmou o diretor João Paulo de Jesus Lopes.