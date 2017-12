São Paulo contrata o zagueiro Ameli O São Paulo concluiu nesta quarta-feira a contratação do zagueiro argentino Ameli, que atuou no primeiro semestre pelo Internacional. O clube comprou a metade dos direitos federativos do jogador por US$ 800 mil, sendo que US$ 400 mil serão pagos à vista e o restante em oito parcelas de US$ 50 mil. Segundo o diretor de Futebol Carlos Augusto de Barros e Silva, Ameli se comprometeu a pagar a multa rescisória que o Inter exige para liberá-lo. O jogador viaja nesta quinta-feira a Porto Alegre para acertar a sua situação com o clube gaúcho. Na sexta-feira, o zagueiro, de 28 anos, estará no Morumbi para fazer exames médicos e assinar contrato de dois anos. Barros e Silva espera renovar o contrato do lateral Gabriel até esta sexta-feira. O meia Lúcio Flávio será devolvido ao Paraná.