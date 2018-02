São Paulo contrata o zagueiro Juninho, do Botafogo

Sem contar com Alex Silva até o final do Paulistão do ano que vem, e com a possível venda de Breno, a diretoria do São Paulo acertou a contratação do zagueiro Juninho, do Botafogo. O anúncio oficial deve acontecer no começo da noite desta sexta-feira, já que faltam apenas alguns detalhes para a assinatura do contrato, que será válido por três anos, com valores não divulgados pela diretoria. O que se sabe é que o São Paulo teria comprado 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao empresário Márcio Bittencourt. O valor seria em torno de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 900 mil). Juninho, de 25 anos, marcou 12 gols com a camisa botafoguense nesta temporada, sendo 10 no Campeonato Brasileiro, e segue o mesmo caminho do companheiro Joílson, que foi dispensado pela diretoria do Botafogo antes de acertar seu contrato com o São Paulo. Mesmo com a chegada de Juninho, a diretoria são-paulina procura por mais um zagueiro para a disputa do Campeonato Paulista e, principalmente, a Libertadores. A idéia é encontrar alguém com as características de Alex Silva.