São Paulo contrata volante do Botafogo A diretoria do São Paulo passou algumas semanas tentando a contratação do volante colombiano Rincón. Não houve acerto financeiro e, como consolo para o torcedor, o clube anunciou nesta quinta-feira a chegada de Douglas como novo reforço para o meio-de-campo. Ele será apresentado sexta-feira, às 11 horas, no CT da Barra Funda. Mas quem é Douglas, o novo reforço são-paulino? O volante tem 26 anos e defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto no último Campeonato Paulista. Atuou, em 1998 e 99, pelo Sport, com o qual foi bicampeão pernambucano. Em 2000, jogou no Nacional-AM. A promessa do presidente Paulo Amaral de montar time de craques "fez água". Aborrecido com ataques da oposição, o dirigente garantiu após o torneio estadual que faria contratações de impacto. Não conseguiu. O único reforço de peso para o segundo semestre será mesmo Leonardo, do Milan. O clube ainda busca lateral-esquerdo para a reserva de Gustavo Nery.