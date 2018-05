São Paulo convoca sócios para reforma do estatuto

O São Paulo fará uma assembleia geral para sócios no sábado, dia 3, para apreciação da alteração do estatuto do clube. Caso seja aprovado, passará a valer a partir de abril de 2017, quando haverá eleições para presidente. Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, atual mandatário, publicou uma carta para os associados.

O estatuto traz algumas mudanças no regimento, entre elas o mandato para presidente de três anos, sem possibilidade de reeleição, o aumento para 100 conselheiros eleitos (atualmente são 80), nova data para eleições, passando de abril para dezembro, e conselho fiscal independente, ou seja, ele não poderá ser formado por pessoas dos demais conselhos.

Confira a íntegra do documento:

Prezado(a) associado(a),

No próximo dia 3 de dezembro, sua participação será mais uma vez fundamental para definir os rumos do São Paulo FC. É com grande satisfação que convido você a participar da Assembleia Geral que decidirá pela aprovação do novo Estatuto Social, o primeiro da história do nosso clube a ser elaborado a partir das propostas e sugestões encaminhadas pelos associados titulares. A Assembleia será realizada entre 9h e 14h, no Ginásio 4, localizado na sede social.

O texto final é resultado de um criterioso trabalho da Comissão de Sistematização de Reforma Estatutária – nomeada por mim e pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Pupo –, da qual participaram conselheiros e associados altamente qualificados, das mais diversas orientações, a fim de garantir um documento equilibrado e consistente, sintonizado com os desafios contemporâneos e com as melhores práticas de gestão, que colocará nosso clube novamente na vanguarda do futebol brasileiro. Estou seguro de que o São Paulo FC terá o estatuto mais moderno do país, o que honra nossa tradição e engrandece nossa história.

Enfrentamos, num primeiro momento, uma campanha ruidosa de setores da oposição contra a elaboração do novo estatuto. A campanha do NÃO, por ocasião da primeira consulta aos associados, contou com estrutura profissional, aporte de recursos vultosos e apelou em vão para baixarias com o único intuito de precipitar uma disputa política que só interessava a esses grupos. A comunidade são-paulina respondeu nas urnas votando SIM, a favor da reforma, o que renovou em mim a confiança de que agimos no rumo certo e deu o respaldo necessário à continuidade dos trabalhos, no âmbito das comissões.

A aprovação do texto por unanimidade na última reunião do Conselho Deliberativo (inclusive por quem votou contra a reforma na Assembleia) exprimiu de forma inequívoca que alcançamos uma importante convergência entre os representantes do clube eleitos pelos associados. O resultado é um sinal efetivo de maturidade e reforça em nós a convicção de que será ratificado na Assembleia.

Gostaria de reiterar a importância da sua participação no próximo dia 3, confiante de que, com a vitória do SIM, pela aprovação do estatuto, estaremos juntos escrevendo um capítulo decisivo na reconstrução do nosso clube.

Contamos com a presença de todos. Venha fazer história.

Um abraço cordial,

Carlos Augusto de Barros e Silva (Leco)