São Paulo corre atrás de volantes após viagem de Mineiro Preocupado com a maratona de jogos que irá enfrentar nos próximos meses, o técnico Muricy Ramalho voltou a pedir à diretoria do São Paulo a contratação de mais dois volantes para a disputa da Copa Libertadores da América e do Campeonato Paulista. A exigência acontece um dia após o embarque de Mineiro para a Alemanha, onde deverá atuar no Nuremberg. O treinador, que ainda tinha esperanças de contar com o jogador de 31 anos nesta temporada, ficou perplexo ao saber que o destaque são-paulino está perto de fechar com um time modesto. ?Com todo respeito, trocar o São Paulo pelo Nuremberg é brincadeira. Nem o Mineiro deve saber onde vai jogar, deve ter decidido isso no aeroporto?, disse. ?Mas não estou desapontado com ele. O Mineiro é uma boa pessoa, um grande profissional e temos de respeitar a decisão dele?, acrescentou. Para o lugar de Mineiro, que viajou horas depois de receber o Troféu Mesa Redonda de melhor volante e jogador do Brasileirão 2006, os dirigentes da equipe do Morumbi já tentaram a contratação dos ex-flamenguistas Íbson e Jonatas, que estão atualmente no Porto e Espanyol, respectivamente. "O Íbson seria um bom nome. É um atleta forte que tem o perfil do São Paulo, mas o clube não quis nem conversar", declarou Muricy, que também desejava contar com o ex-cruzeirense Fabio Santos ? o jogador transferiu-se para o Lyon, da França no início da semana por 4,2 milhões de euros. O treinador já revelou que pretende contar com pelo menos mais um volantes até o 12 de fevereiro, prazo final do São Paulo para inscrever jogadores para a disputa da primeira fase da Libertadores ? o time pega o Audax Italiano, do Chile, dois dias depois, na estréia na competição continental. "O mercado está complicado. Os bons jogadores estão com dois ou três anos de contrato com seus clubes e nós temos que achar alguém livre?, discursou. Enquanto os reforços não acertam, Muricy segue montando a equipe para o jogo diante do lanterna Santo André, na quinta-feira, no Estádio do Morumbi, pela quinta rodada do Paulistão. O treinador não poupará nenhum titular, tanto que o lateral-esquerdo Júnior, que não jogo no último domingo contra o Rio Claro, está confirmado.