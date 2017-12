São Paulo corre para conseguir reforço O São Paulo tem até sexta-feira para reforçar o elenco que vai ao Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. Os dirigentes juram que não há nenhuma negociação em andamento, mas o nome do meia-atacante Diego, ex-Santos e hoje no Porto, de Portugal, é tido por pessoas ligadas à diretoria como a prioridade do clube. ?É quase impossível que chegue alguém até sexta-feira?, despistou Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do São Paulo. Mas, se o acerto não for feito agora, Diego chegaria para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores de 2006. O nome de Diego é cogitado pela diretoria porque ele tem sido pouco aproveitado pelo clube português. O técnico holandês Co Andriaanse tem preferido escalar outros estrangeiros do elenco ? como o brasileiro Ibson e o sul-africano McCarthy.