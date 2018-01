São Paulo cria filial na China O são-paulino terá, em breve, um novo time para torcer: o São Paulo Liaoning Football. Mas não fará concorrência à equipe de Rogério Ceni e Luís Fabiano. Ficará bem longe da América do Sul. O Liaoning disputará a 3ª Divisão do Campeonato Chinês a partir de 2005 e terá como principal função divulgar o nome do clube brasileiro no expansivo mercado da China. Quais, porém, serão os benefícios na prática? Os dirigentes apostam que os asiáticos vão trazer lucro para o Morumbi com a venda de camisas e outros produtos licenciados. ?Com certeza vamos vender bem mais na China do que aqui no Brasil?, opina Edson Lapolla, diretor adjunto de Futebol. E o projeto prevê a criação de algumas escolinhas de futebol no país, com a maior parte dos dividendos revertida para o Brasil. A fundação do Liaoning começou a ser viabilizada após acordo de parceria com a AKD International Corporation, poderosa empresa de origem canadense que busca investimentos na China. O treinador para o time já foi escolhido. Trata-se de Antônio Nei Pandolfo, o Nei, ex-zagueiro do Bragantino. Ele está selecionando três ou quatro atletas das categorias de base do São Paulo para levar à Ásia ainda neste ano. A equipe fará, em 2004, amistosos, com o objetivo de ganhar experiência, para, em 2005, iniciar as atividades profissionais. A AKD, que tem relações estreitas com grupos e órgãos de comunicação chineses, vai trabalhar, nos próximos meses, para conseguir vender os direitos de transmissão do próximo Campeonato Paulista a alguma emissora do país. O primeiro resultado importante deverá aparecer em julho, com a realização de um quadrangular na China, com a presença do São Paulo, do Manchester United, de mais um time europeu e outro chinês. A passagem do Real Madrid por campos chineses, em julho, foi um dos fatores que motivaram os são-paulinos a iniciar negociações. Os asiáticos pararam para ver os espanhóis e, principalmente, o inglês David Beckham. Ilustre visita ? Uma figura com visual pouco comum apareceu nesta quinta-feira no CT tricolor. Quem seria? Logo foi reconhecido. Abel Xavier, estrela do futebol português, disse que passará curta temporada no clube do Morumbi para conhecer a estrutura de preparação física do São Paulo. ?Os brasileiros têm boa condição, sempre chegam aos 30 anos bem fisicamente?, comentou. ?Gostei da estrutura dos campos do São Paulo, da fisioterapia, não perde para muito clube da Europa. Só não dá para comparar com aqueles principais da Inglaterra...?, declarou o zagueiro, que tem contrato com o Liverpool e sonha ser chamado por Felipão para disputar a Eurocopa.