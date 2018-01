São Paulo culpa CBF por confusão A confusão de datas envolvendo o jogo Ceará x São Paulo, pela Copa do Brasil, abriu uma crise entre o clube paulista e a Confederação Brasileira de Futebol. O São Paulo culpa a CBF pelo fato de a delegação quase ter embarcado para Fortaleza, sendo que o jogo está marcado para o dia 11. Irritado com a repercussão do erro, o diretor de Futebol do São Paulo, José Dias, culpou o diretor-técnico da CBF, José Dias, seu homônimo, pelo mal-entendido. E decretou: "Nesse caso houve um erro, e não foi nosso. Se a CBF não confirmar por escrito o dia e o horário da partida, não sairemos daqui." O dirigente do São Paulo exibiu um documento que, em sua opinião, provaria que o jogo estaria marcado para amanhã. O comunicado do Departamento Técnico da CBF, no entanto, informava apenas que os dias 4, 11 e 18 de abril estariam reservados a jogos da segunda fase da Copa do Brasil. A Agência Estado não conseguiu contato com o dirigente da CBF. Emocionado, José Dias - o do São Paulo - fez um desabafo. "Ao contrário do que andaram publicando, acho que tenho muito nível para ser dirigente do São Paulo. O clube também tem um gerente e um supervisor de futebol qualificados." O episódio conseguiu mexer até mesmo com o técnico Oswaldo Alvarez. Normalmente tranqüilo, Vadão estava tenso e chegou até a alterar o tom de voz no auge do debate entre Dias e os jornalistas, algo raro em sua conduta no dia-a-dia. "Gente, isso não prejudica em nada a nossa programação", afirmou Alvarez, tentando encerrar a polêmica. O fato de o clube não saber, na manhã de ontem, que o jogo contra o União São João, em Araras, havia sido antecipado de domingo para sábado, também foi minimizado. "Hoje ainda é terça-feira. É normal a Federação Paulista de Futebol alterar as datas de partidas", disse o superintendente José Teixeira, outro envolvido na polêmica. Os jogadores procuraram ficar alheios ao problema. Alguns até exageraram. Hoje pela manhã, havia quem confessasse nem saber quando o time entrará em campo pelo Campeonato Paulista. "Parece que a vontade (do São Paulo) é jogar no sábado", arriscou Carlos Miguel, coçando a cabeça. A definição do time para a partida em Araras acontecerá no treino de quinta-feira. Os zagueiros Jean e Rogério Pinheiro, suspensos, não jogarão. A dupla de zaga deverá ser formada pelo ex-júnior Júlio Santos e pelo chileno Maldonado. O lateral-direito Belletti recupera-se de uma contusão no joelho esquerdo. Se não puder jogar, será substituído por Reginaldo Araújo.