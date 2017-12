São Paulo cumprirá punição só no dia 16 O São Paulo vai poder enfrentar o Juventude no Morumbi, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O diretor do Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Virgílio Elísio, optou por não punir os são-paulinos já neste jogo, porque traria muitos transtornos ao time paulista. A venda de ingressos já havia iniciado e seria complicado transferir a partida para um outro local. Com isso, a perda de dois mandos só terá efeito a partir do confronto com o Criciúma, no dia 16. Depois, contra o Paysandu, no dia 30. O São Paulo perdeu o mando de campo por dois jogos no Brasileiro por causa da confusão na derrota para a Ponte Preta, no dia 24 de julho. Na ocasião, torcedores são-paulinos tentaram agredir os jogadores do time adversário na saída do estádio.