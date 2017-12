São Paulo dá início à nova era Ceni contra o River Plate

A trajetória de Rogério Ceni como treinador do São Paulo começa nesta quinta-feira, quando o tricolor estreia na Florida Cup diante do River Plate, nos Estados Unidos, às 22h (horário de Brasília). Após dez dias de treinamentos longe de casa, a expectativa é ver se ele conseguirá converter os seus métodos inovadores de trabalho em bons resultados.

O primeiro teste é justamente um clássico sul-americano, contra uma equipe tradicional da Argentina. O River Plate venceu o Millonarios, da Colômbia, e ganhou o direito de disputar a semifinal com o time paulista. Claro que, qualquer que seja o placar, o resultado não terá influência na sequência de trabalho do treinador. Mas ele sabe que será seu primeiro cartão de visitas para a torcida.

Para a disputa da Florida Cup, o São Paulo optou por fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos, longe dos holofotes. E foi assim que Ceni começou a testar o time com três zagueiros (pode utilizar a tática nesta quinta) e passou a fazer treinamentos muito pouco difundidos no futebol brasileiro.

Ao lado dos auxiliares Michael Beale e Charles Hembert, ele tratou de buscar atividades que fossem pouco conhecidas dos brasileiros e partiu de um princípio fundamental: o treinamento tem de ser interessante para o atleta, intenso e que tenha a ver com o que pretende buscar de aprimoramento no jogador. Com isso, ele tem feito exercícios com um ritmo forte, mas de pouco tempo de duração. Esta talvez seja a primeira grande mudança no clube.

Ceni não se cansa de dizer que o São Paulo não consegue competir com outros clubes na hora de brigar pela contratação de jogadores. Por isso, a diretoria optou por economizar na busca de reforços e incumbiu o treinador de montar um time competitivo. Pelos primeiros contatos com os atletas, Ceni garante que sua equipe poderá enfrentar de igual para igual qualquer rival, mesmo os de maiores investimentos.

A receita está em colocar na cabeça do jogador que é possível vencer grandes equipes e ser competitivo se atuar com inteligência e determinação. Na montagem do elenco, por exemplo, ele preferiu contar com atletas que já demonstraram interesse em atuar no clube e revela que a diretoria gastou apenas R$ 300 mil em contratações ( com o goleiro Sidão). Os outros reforços vieram de trocas ou negociações que não envolveram dinheiro entre as partes.

Mesmo sem gastança, o São Paulo consegue ter um time competitivo, com disputa por vaga no time titular em quase todas as posições. Outra ideia de Ceni é utilizar mais os jovens formados nas categorias de base em Cotia. O lateral-esquerdo Junior Tavares e o meia Shaylon, por exemplo, estão sendo boas surpresas na Flórida.

Os dois tiveram boas participações nos jogos-treino do São Paulo antes da estreia oficial – 9 a 1 contra o Sarasota e 9 a 2 contra o Boca Ratón. A possibilidade de nova goleada contra o River é bem remota, até porque o adversário é bem mais forte, mas Ceni acha que as brigas por posições vão ajudar o time.

Por último, Ceni conta com algo que nenhum outro técnico teve recentemente, o carinho absoluto da torcida. Ele tem boa margem para erros e sabe que os fãs terão mais paciência com seu trabalho, que não precisa necessariamente engrenar logo de cara. Assim, longe dos holofotes e com apoio incondicional dos são-paulinos, Ceni inicia sua trajetória de treinador. Obcecado por resultados, quer dar o primeiro passo com vitória.