São Paulo dá o troco no Corinthians O São Paulo não aceita mudar a data de seu jogo contra o Goiás, pela Copa do Brasil, para ajudar o Corinthians. A partida está marcada para 14 de maio, a mesma data em que os corintianos receberão o River pela Libertadores. ?Eles que se virem. O São Paulo tem um estádio e vai jogar em seu estádio?, disse Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do clube do Morumbi. O dirigente aconselha que o Corinthians adie ou antecipe a data de sua partida. ?Se fizer isso, nós vamos colaborar e alugar o estádio. Agora, se eles não conseguirem nada, só posso sugerir duas opções: o Parque Antártica ou a Fazendinha?. O Corinthians preferia jogar no Morumbi. Geninho considera que o campo, maior que o Pacaembu, impediria o River de jogar fechado, esperando um contra-ataque. E o São Paulo achou agora uma oportunidade de responder às críticas seguidas de Antônio Roque Citadini, dirigente do Corinthians, ao estádio são-paulino.