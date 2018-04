São Paulo dá vexame e perde em casa Está explicado o motivo de o técnico Cuca ser adepto ao esquema 3-5-2 no São Paulo. Defensivo? Pode ser, mas nesta quarta-feira no Morumbi, no primeiro jogo sem o atacante Luís Fabiano, negociado com o Porto, a grande ausência foi a do zagueiro Lugano. Sem o jogador e com a obrigação de mudar a forma de jogar para o 4-4-2, viu-se um time vulnerável, dando muito espaço. No dia em que o tricolor buscava iniciar nova fase no Brasileiro, tudo deu errado. Perdeu o jogo do Coritiba, 3 a 2, a invencibilidade em casa e a chance de aproximar-se dos líderes. Até sexta-feira o São Paulo vinha de dez vitórias e dois empates no Morumbi. Nos duelos contra Guarani e Coritiba via a chance de chegar aos 50 pontos e, se não fosse para a liderança, ao menos estaria encostado nos melhores. Cedeu o empate aos campineiros (3 a 3) aos 48 minutos da segunda etapa e nesta quarta perdeu. Continua com 45 pontos e apenas na 7ª colocação. Terá de buscar reabilitação quarta-feira contra o Paraná fora de casa, onde tem pífio desempenho. VERGONHA - Se jogador de futebol adora olhar suas notas nos jornais após boas apresentações, nesta quinta quem ver um quatro estará levantando as mão para o céu. A noite foi ruim até para Rogério Ceni, agora a estrela solitária do São Paulo, que além de ter sofrido 3 gols, nada podia fazer para evitá-los, perdeu seu primeiro pênalti da carreira. Após as primeiras atuações pelo clube, Cicinho era elogiado e cogitado para a seleção brasileira. O jovem Fábio Santos, de 18 anos, já carregava o rótulo de um futuro grande lateral-esquerdo. Pela apresentação desta quarta, terão de rever conceitos. São bons jogadores, mas que levaram baile de Adriano e Tesser, companheiros de posição que defendem o Coritiba. Logo no primeiro minuto Tesser fez fila e cruzou na cabeça de Aristizabal: 1 a 0. Aos cino, no único chute a gol na primeira etapa, o são-paulino teve seu único momento de comemoração, com o empate de Danilo. A defesa paulista sofria a cada ataque paranaense. Aos 17, Cicinho fez pênalti em Adriano. Tuta marcou: 2 a 1. Se o jogo estava difícil, complicou-se de vez com um golaço de Roberto Brum, aos 41, encobrindo Rogério Ceni. A situação era tão deseperadora que Cuca buscou reação colocando Gabriel, Lino e Rondón. O time jogou um pouco melhor. Claro, aquém do que pode render. Até diminuiu o placar, com César Sampaio. Não teve forças, porém, de chegar ao empate. Se os US$ 8,55 milhões da venda de Luís Fabiano seriam destinados para o pagamento de dívidas, depois desta quarta, certamente boa parte mudará o rumo e se destinará à contratação de reforços. Lateral-esquerdo e atacante são as prioridades. As inscrições vão até o dia 14.