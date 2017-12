São Paulo de olho em Tcheco e Josué Tcheco e Josué continuam na mira do São Paulo para reforçar o time na temporada 2005. E a diretoria do clube admite que os dois meias podem ser contratados para jogarem juntos, embora sejam praticamente da mesma posição. "Os dois podem jogar juntos, mas só vamos analisar a possibilidade de contar com eles a partir do dia 19, quando termina o Brasileiro", diz Juvenal Juvêncio, diretor de futebol. Tcheco deixa o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, após a final da Copa dos Campeões da Ásia, terça-feira, contra o Seongman Chunma, da Coréia. Volta ao Brasil no dia 5 e até dia 15 espera acertar com algum clube daqui. Ele conseguiu um acordo com os árabes que o liberaram em troca de 50% do valor de uma futura transação. "Geralmente não trabalhamos assim, mas vamos conversar com o Tcheco. Já tivemos interesse nele e podemos fazer negócio", afirma Juvenal. Josué tem contrato até 31 de janeiro com o Goiás. "No início do ano o negócio não deu certo, mas eu adoraria assinar agora. Só que há outros clubes interessados em mim. Além disso, posso ficar no Goiás. Vou resolver isso com muita calma", diz o jogador. "Ele é bom, vamos conversar", completa Juvenal.