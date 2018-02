São Paulo de olho no placar. Dos rivais Com um olho na bola e outro no placar eletrônico, o São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Flamengo, às 16 horas, no Morumbi. Para continuar na disputa do título do Campeonato Brasileiro desse ano até a última rodada, o time do técnico Leão, com 81 pontos na tabela de classificação, precisa vencer o adversário e torcer por tropeços do Atlético-PR e Santos. Para o treinador são-paulino, a situação não chega a ser um problema. "Isso já é rotina há algum tempo. Já tivemos de jogar no sábado esperando o resultado de nossos adversários e também já passamos pela situação de saber o resultado dos rivais antes de jogar no domingo", diz. Para Emerson Leão, o mais importante é que a equipe se mantenha concentrada e continue a série de recuperação no Brasileiro - o time não perde há seis rodadas. "Quando cheguei aqui expus alguns objetivos que até geraram algumas risadinhas. Primeiro foi conquistar o respeito, depois nos aproximar dos líderes do Brasileiro, depois merecer a confiança da torcida, a seguir foi nos aproximar da Libertadores, conquistar a vaga da Libertadores e, por fim, o título brasileiro. E hoje somos um dos três times que ainda tem chances de ser campeão." O lateral Cicinho admite que os resultados dos concorrentes ao título podem servir de incentivo. "Seria legal que a torcida vibrasse quando o Atlético-PR e o Santos tomarem gols. Isso nos dará um ânimo a mais para buscar a vitória", disse o jogador. O atacante Grafite admite desconforto com a situação de ter de jogar sempre pensando nos resultados do adversário, mas garante que isso não chega a afetar seu desempenho. "Mas seria legal se Santos e Atlético-PR tropeçassem porque isso faria o campeonato ficar emocionante até o final." Na equipe, Leão já definiu a volta de Fabão na defesa no lugar de Edcarlos, e a presença do volante César Sampaio na vaga de Alê, suspenso.