São Paulo decide futuro de Rojas Uma conversa entre o presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o diretor de Futebol Juvenal Juvêncio começa a definir o futuro imediato de Rojas no São Paulo. Seu contrato como treinador vai até 31 de dezembro, mas não há certeza de que ele continuará. Para o ano que vem, não há dúvidas: ele voltará a treinar os goleiros do clube, a não ser que considere isso uma derrota e uma injustiça para quem já foi técnico. Nesse caso, Rojas dará seqüência à sua carreira em outro time. Até hoje, ele nunca mostrou desejo de sair do São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde