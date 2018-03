São Paulo decide futuro na Copa A vitória por 3 a 1 contra o Corinthians, no domingo, não foi suficiente para acabar com as turbulências no ambiente do São Paulo. A eliminação prematura do Campeonato Paulista ainda não foi bem digerida na cúpula do clube. Assim, a partida desta quarta-feira, às 20h30, contra o Vitória da Bahia, no Morumbi, iniciando as oitavas-de-final da Copa do Brasil, é crucial para o futuro do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, no comando do São Paulo. Nesta disputa com jogos de ida e volta, uma nova desclassificação deixará o treinador em situação delicada. Não está prevista nenhuma multa rescisória caso Vadão seja demitido antes do fim do seu contrato, em dezembro deste ano. "É um hábito no São Paulo não incluir este tipo de multa", gabou-se o diretor de Futebol José Dias. Para ele, isto não significa uma desvantagem para o treinador. "Aceita quem quer", completou. Vadão, por sua vez, não se mostra preocupado com as cobranças. "Isto ocorre em qualquer lugar. Há pressão até no Mogi Mirim", ressaltou. No treinamento de hoje, o técnico resolveu inovar. Escalou o time titular com 12 jogadores. Ele não pôde contar com o atacante França, poupado por ter sentido uma fisgada na coxa direita, contra o Corinthians. França passou a ser dúvida para amanhã. Na opinião de Vadão, os jogadores têm de pensar que esta será uma disputa de 180 minutos. "O Vitória não é o Botafogo da Paraíba", alertou o treinador, referindo-se à goleada de 10 a 0 que seu time aplicou na equipe paraibana logo na primeira fase. Para ele, como o Vitória é um adversário de maior tradição, uma vitória simples já será importante para a equipe jogar tranqüila na partida de volta, dia 9, em Salvador. O zagueiro Rogério Pinheiro e do meia Júlio Baptista, recuperados de contusão, deverão iniciar a partida. O meia Kaká, que ficou de fora do jogo contra o Corinthians por causa de suspensão, também poderá retornar. Já o goleiro Rogério Ceni evitou falar sobre sua possível ida para o Arsenal, da Inglaterra. O jogador se reuniu na noite de segunda-feira com Dias e com o presidente Paulo Amaral, para definir sua situação. A diretoria repete as afirmações de que a proposta não era oficial, por não ter sido feita em um papel timbrado do clube inglês. Caso Rogério permaneça, poderá ser compensado com aumento salarial e uma prorrogação vantajosa de seu contrato, que termina em 2004.