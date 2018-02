São Paulo define a numeração do grupo para a temporada Assim como já aconteceu nos últimos anos, o São Paulo vai adotar uma numeração fixa para seus jogadores durante toda a temporada de 2007, quando disputará o Paulistão, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Os números das camisas de cada atleta do grupo foram anunciados neste domingo. Como o volante Mineiro e o meia Rodrigo Fabri deixaram recentemente o elenco, os números utilizados por eles - 7 e 18, respectivamente - ainda estão em aberto. Entre os reforços contratados, o meia Hugo ficou com a camisa 11, o lateral Jadílson ganhou a 16 e o atacante Borges usará a 17. Já a 10, que era de Danilo - deixou o clube e foi para o futebol japonês -, passará para Souza. A numeração fixa dos jogadores do São Paulo para 2007: 1 - Rogério Ceni 2 - Ilsinho 3 - André Dias 4 - Edcarlos 5 - Miranda 6 - Júnior 8 - Josué 9 - Leandro 10 - Souza 11 - Hugo 12 - Maurinho 13 - Reasco 14 - Aloísio 15 - Alex Silva 16 - Jadílson 17 - Borges 19 - Thiago 20 - Richarlyson 21 - Rafinha 22 - Bosco 23 - Lenilson 24 - Mateus 25 - Alex 29 - Caiuby 30 - Francisco Alex